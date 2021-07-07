В Екатеринбурге капитально отремонтируют два детских сада за 133,5 миллиона

В детских садах планируется обновить фасады, кровлю и полы, установить новые окна и двери, мебель, а также благоустроить территорию вокруг зданий. Фото: Алексей Кунилов

Объявлены конкурсы на проведение капремонта двух детских садов в Екатеринбрге - №301 по ул. Московская, 125а и №373 по ул. Гурзуфская, 19б. На эти цели из местного бюджета готовы выделить 133,5 миллиона рублей.

Ремонт детсада на Московской обойдётся в 73,2 миллилна, на Гурзуфской - в 60,3 миллиона. Заявки на портале госзакупок принимаются до 27 июля. Капремонт продлится в течение года. В детских садах планируется обновить фасады, кровлю и полы, установить новые окна и двери, а также благоустроить территорию вокруг зданий.

Ранее мэрия Екатеринбурга публиковала список из 14 детсадов, которые планируется "откапиталить" в 2021-2022 годах, куда вошли также два упомянутых учрерждения.

В этом году были объявлены также конкурсы на проектирование работ в детском саду №329 (ул. Мичурина, 150а) и ремонт ДОУ на ул. Шаумяна, 79. Контракты на капремонт в детских садах №405 (ул. Агрономическая, 61) и №355 (ул. 22 Партсъезда, 18а) заключили в конце прошлого года, а на ремонт в детсаду №398 (ул. Сухоложская, 9а) - в начале 2020 года.