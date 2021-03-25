В Екатеринбурге 14 детсадов подлежат капремонту до 2022 года. Список

В 2021 году на капремонт детсадов будет выделено более 126 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Администрация Екатеринбурга опубликовала список детсадов, подлежащих капремонту в 2021 и 2022 годах. В нынешнем году на эти цели будет выделено более 126 млн рублей, а в следующем - почти 118 млн рублей.

Согласно распоряжению, подписанному руководителем департамента образования администрации Екатеринбурга Константином Шевченко, капремонту подлежат как ветхие здания дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), так и ранее перепрофилированные под ДОУ объекты.

Капитальный ремонт коснётся следующих детсадов:

№459 (ул. Солнечная, 29а);

№301 (ул. Московская, 125а);

№40 (ул. Белинского, 130а);

№329 (ул. Мичурина, 150а);

№405 (ул. Агрономическая, 61);

№373 (ул. Гурзуфская, 19б);

№355 (ул. 22 Партсъезда, 18а);

№306 (ул. Машиностроителей, 53);

№398 (ул. Сухоложская, 9а);

№115 (ул. Ясная, 34а);

№121 (ул. Титова, 13а);

ДОУ на ул. Новгородцевой, 7а;

ДОУ на ул. 22 Партсъезда, 8;

ДОУ на ул. Шаумяна, 79.

Капремонт зданий включает в себя, в частности, разработку проектно-сметной документации, реконструкцию наружных сетей, технологическое присоединение к сетям, закупка мебели и оборудования. Все средства на ремонт детсадов будут выделены из бюджета Екатеринбурга.

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