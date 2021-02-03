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Общество / Благоустройство и ЖКХ
3 февраля 2021, 14:58

Ещё тысячу домов в Свердловской области ждёт капремонт

капремонт дома

В этом году капремонт проведут в 1088 многоквартирных домах Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году капитальный ремонт проведут в 1088 многоквартирных домах Свердловской области. 80% контрактов на проведение строительно-монтажных работ уже заключено.

Оставшиеся 20% контрактов планируется заключить в ближайшие две недели. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Он добавил, что в наступившем году в 788 домах региона появятся новые лифты. Массовая замена лифтового хозяйства ждёт Екатеринбург: в уральской столице подъёмники обновят в 562 домах.

Напомним, в 2020 году на Среднем Урале отремонтировали 907 многоквартирников, заменили 289 лифтов, то есть почти в три раза меньше плана на текущий год.

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Областная газета Свердловской области

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