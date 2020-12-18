В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год

В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год. Фото:

В столице Урала утвердили программу капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2021 год. Опубликован полный список адресов.

В постановлении, подписанном мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, отмечается, что работы будут выполняться в соответствии с региональной программой капремонта в многоквартирниках на 2015-2044 годы. Контроль за исполнением возложен на замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

По данным опубликованного перечня, в следующем году капремонту подлежат 314 домов. Полный список публикуем ниже:

Фото: документ

Ранее "Областная газета" сообщала, что в 2021 году в Свердловской области собираются отремонтировать 1 396 многоквартирников, в 2022-м ‒ 1 125, в 2023-м ‒ 1 284. Общая стоимость работ на эти три года составит 26 млрд 485 млн рублей. Больше всего средств (9 млрд 348 млн рублей) планируется потратить на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, в программу по капремонту на 2020 год вошли 1 206 домов.

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