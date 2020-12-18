Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
18 декабря 2020, 19:01

В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год

капитальный ремонт жилого дома

В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год. Фото:

В столице Урала утвердили программу капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2021 год. Опубликован полный список адресов.

В постановлении, подписанном мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, отмечается, что работы будут выполняться в соответствии с региональной программой капремонта в многоквартирниках на 2015-2044 годы. Контроль за исполнением возложен на замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

По данным опубликованного перечня, в следующем году капремонту подлежат 314 домов. Полный список публикуем ниже:

Фото: документ

Ранее "Областная газета" сообщала, что в 2021 году в Свердловской области собираются отремонтировать 1 396 многоквартирников, в 2022-м ‒ 1 125, в 2023-м ‒ 1 284. Общая стоимость работ на эти три года составит 26 млрд 485 млн рублей. Больше всего средств (9 млрд 348 млн рублей) планируется потратить на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Напомним, в программу по капремонту на 2020 год вошли 1 206 домов.

Читайте также:

Опубликован список многоквартирников Свердловской области, где в 2021 году заменят лифты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.12.2020, 21:52 / Спорт
"Урал" сыграл вничью с "Тамбовом" в последнем матче осенней части чемпионата России
18.12.2020, 21:30 / Культура
В Екатеринбурге открылся музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!"
18.12.2020, 20:29 / Общество
Шоу "Дом-2" закрывается после 16 лет в эфире
18.12.2020, 19:30 / Общество
На Среднем Урале ограничили проведение новогодних корпоративов
18.12.2020, 19:01 / Общество
В Екатеринбурге утверждена программа капремонта жилых домов на 2021 год