Десять свердловских детсадов получат гранты на покупку роботов и 3D-оборудования

У детей появится возможность создавать роботов и моделировать 3D-объекты. Фото: Александр Исаков

Детские сады Среднего Урала получат средства из бюджета региона на развитие материально-технической базы. Гранты пойдут на приобретение роботов и 3D-оборудования.

Деньги будут предоставлены в рамках региональной программы «Уральская инженерная школа», разработка которой была инициирована в 2015 году.

За получение грантов боролись 45 детских дошкольных учреждений. Отбор проходил в два этапа. Главным условием для участия в конкурсе стало соответствие детского сада целям и задачам Уральской инженерной школы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Победителями стали десять детсадов в Богдановиче, Камышлове, Реже, Среднеуральске, Сухом Логе, Берёзовском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каждый из них уже в августе получит грант в размере 360 тысяч рублей.

Уральская инженерная школа в детских садах – это система ранней профориентации и подготовки инженерных кадров, начиная с дошкольного возраста, когда навыки познания мира прививаются в игровой форме», – пояснила заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва.

Центры детского экспериментирования будут оборудованы интерактивными песочницами, где дети смогут собственными руками построить вулкан, проложить речной канал для кораблика и многое другое. Кроме того, при помощи 3D-раскрасок малыши будут моделировать, например, насекомых, а затем печатать объёмные фигуры на 3D-принтере. 3D-технологии также позволят в интерактивной форме изучать дорожные знаки, учить цвета, цифры, развивать память и мелкую моторику.

Дети постарше при помощи игровой робототехники (LEGO-роботы Education WeDo 2.0) смогут заниматься научно-техническим творчеством, развивать логико-математическое мышление, формировать интерес к инженерно-технической сфере.

Как писала «Областная газета», 3D-печать идёт в тесной связке с 3D-моделированием. Сначала нужно придумать вещь, нарисовать её в специальной компьютерной программе, а потом отправить на печать. Работая с цифровыми моделями, ребёнок развивает пространственное мышление, закрепляет полученные знания, оттачивает навыки проектирования, моделирования и прототипирования.