Новый учебный год в школах Екатеринбурга начнётся без продлёнок

Чтобы открыть группу продлёнке, в классе должно набраться 15 человек. Фото: Павел Ворожцов

Школы Екатеринбурга встретят учебный год без продлёнок. Группы продлённого дня смогут открывать только в пределах класса и то, если наберётся минимум 15 человек.

Решения об открытии группы продлённого дня (ГПД) будет принимать директор школы. Для организации работы продлёнки необходим педагог, который будет следить за детьми, свободный кабинет, где будут находиться дети. Также в обязательном порядке должен быть продуман режим питания школьников после уроков, сообщили "ОГ" в департаменте образования Екатеринбурга.

Если все эти условия будут соблюдены, то директор школы может предложить родителям открыть группу продлённого дня. Только в неё надо собрать примерно полкласса.

"В условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, школы не могут допустить смешение контингента обучающихся из разных классов, параллелей. Поэтому если из одного класса набирается группа детей для ГПД (как правило, рентабельно 15 человек), то такая группа будет открыта. Если группа не набирается, то директор открыть ГПД не может", - пояснили в департаменте.

Школы могут организовать работу продлёнки как в первую, так и во вторую смену.

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