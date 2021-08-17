В Екатеринбурге 20 августа стартует запись детей в секции

Дети от 5 до 18 лет могут получить допобразование по разным направленностям. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Екатеринбурга подготовили для юных горожан 13,5 тысячи бесплатных мест в секциях и кружках учреждений дополнительного образования. Запись на обучение стартует уже в эту пятницу, 20 августа.

Приёмная кампания продлится до 10 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. Отдать ребёнка (от 5 до 18 лет) можно в одно из 17 учреждений допобразования, где подготовлено 532 общеобразовательные программы по физкультурно-спортивной, технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностям.

Финансирование дополнительного образования осуществляется за счёт средств городского бюджета.

Подать заявление можно тремя способами:

в МКУ "Центр муниципальных услуг";

в МФЦ;

в электронном виде через Единый портал госуслуг.

В горадминистрации уточняют, что отсутствие сертификата дополнительного образования не может стать причиной отказа на получение услуг. С более подробной информацией о записи ребёнка в секцию можно ознакомиться тут.