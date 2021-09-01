Новую школу в свердловском селе Косулино введут в эксплуатацию к июню 2023 года

Площадь здания составит более 9000 кв.м. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области в селе Косулино строят новую школу на 500 мест. Ввести её в эксплуатацию планируют не позднее июня 2023 года.

Здание будет разноэтажной постройки, общая площадь образовательного учреждения составит более 9 000 кв метров. Здесь разместиться пищеблок, актовый и спортивный залы. Проект новой школы показали губернатору Свердловской области во время его рабочей поездки в Белоярский городской округ. Он проверил исполнение своих мартовских поручений.

Что касается медперсонала: за последние полгода в Белоярскую районную больницу устроились на работу 12 врачей. Из них - четыре участковых педиатра, анестезиолог-реаниматолог, лор, терапевт, инфекционист и другие. Также приехали три выпускника медуниверситета, которые отучились по целевому направлению.

Кроме того, в посёлке Белоярский открылся аптечный пункт. В четвёртом квартале 2021 года аптечные пункты начнут работать в селе Кочневское, посёлке Студенческий, в сёлах Большебрусянское и Камышево.

Регион также пытается решить проблемы с теплом. Сейчас проектируют блочно-модульную газовую котельную, ввод в эксплуатацию которой должен состояться до 1 июня 2022 года. В сентябре должны быть заключены договоры на техническое обследование системы теплоснабжения в Косулино и газовой котельной в селе Черноусово – для последующей модернизации.

Завершена ликвидация дефицита газа на газораспределительной станции в Косулино. Скоро возобновится выдача технических условий и подключение к голубому топливу объектов в селе Косулино, посёлке Прохладный и в Верхнем Дуброво.

Региональные власти поддержали идею местных депутатов установить памятный знак в честь приземления американского самолёта-разведчика. Его предложили разместить у новой школы.