В легендарной тагильской школе нашли артефакты времён Демидовых

В школе №23 вставлено 40 окон и заменены чердачные перекрытия. Сейчас идёт их утепление. Фото: Галина Соколова

В Нижнем Тагиле по нацпроекту «Образование» в этом году начат капремонт одного из старейших образовательных заведений города – школы №23 имени Юрия Батухтина. Здание служит тагильчанам уже 82 года и имеет износ более 70 процентов. Учеников и педагогов радует, что любимой школе подарят вторую жизнь, но тревожит, что сроки ремонта растянуты до 2024 года.

Яркая биография

Школа в горняцком микрорайоне Выя имеет героическую биографию. Построили её в 1939-м, а спустя два года в здании открыли эвакогоспиталь. Вскоре учреждение было признано лучшим госпиталем в области и награждено Красным знаменем. А ещё в 1942-м сотрудники собрали средства на постройку самолёта «Госпитальный работник», за что получили телеграмму с благодарностью от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Школьники в это время сначала учились в четвёртую(!) смену в школе №32, а затем получили небольшое строение на Вые, где сами кололи дрова и топили печь. Вернулись в своё здание ученики только после войны. Школа всегда отличалась новаторством. В 60-е годы здесь одними из первых в городе были обустроены предметные кабинеты – химии, биологии, физики. Тогда же появились там радио и киноаппаратура. Новациям в ведении учебного процесса школа следовала и в наступившем веке, но здание ветшало на глазах.

После проведения геодезических изысканий было принято решение о проведении капитального ремонта. В апреле учащиеся и педагоги перебазировались в соседнюю школу №1, с тех пор на объекте хозяйничают специалисты ЗАО «Стройкомплекс». Здание восстанавливают в рамках нацпроекта «Образование». 140 млн рублей направлены на ремонт цоколя, внутренней и наружной отделки здания, замену кровли и стропил.

С раритетами в светлое будущее

Убирая многочисленные слои штукатурки и краски, строители обнаружили, что перемычки окон и дверей укреплены рельсами. На некоторых стоит клеймо завода Демидова и дата – 1896 год. Решено, что некоторые раритеты оставят открытыми, чтобы дать возможность школьникам видеть их в обновлённом интерьере здания.

Как сообщила директор школы Ольга Быстрова, в учебном корпусе меняется планировка. Появятся спортивно-игровая комната, помещения для занятий детей с ограниченными возможностями. Полностью обновится пищеблок. Школу смогут посещать 400 учащихся (сейчас их 285).

Ремонтные работы ведутся по плану. Подрядчик уже выполнил реконструкцию трёх тагильских школ и хорошо себя зарекомендовал.

– Сейчас закрываем «тёплый контур»: укладываем на кровле профлист, меняем оконные блоки, устанавливаем чердачные перекрытия. Дальнейшие темпы работ будут зависеть от финансирования: контракт с нами подписан до 2024 года, – прокомментировал заместитель генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков.

Неужели новоселье состоится только через три года? Выйские дети надеются, что сесть за парты родной школы они смогут гораздо раньше. В этом их поддерживает нижнетагильская мэрия.

– По федеральному проекту средства предусмотрены только на строительную часть. Их город получил. Обустройство спортплощадок и благоустройство территории муниципалитет берёт на себя. Вероятнее всего, из местного бюджета деньги будут выделены в 2022 году, и к следующему учебному году мы сможем закончить капитальный ремонт, – пояснила начальник городского управления образования Татьяна Удинцева.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати (врезка):

Ежегодно в Нижнем Тагиле при финансовой поддержке области реконструируют старые школы. Нынче в работе три учебных заведения. Кроме школы №23, молодость возвращают школе №24, расположенной в посёлке Рудника имени III Интернационала, и деревянной школе №12 в деревне Усть-Утка, где до ремонта учились всего восемь детей..

Капитальный ремонт школы №23 изначально планировалось провести в течение четырёх лет Фото: Галина Соколова

Директор школы №23 Ольга Быстрова рассказала, что пока образовательная организация работает на базе школы №1. Нынче набраны два первых класса. Фото: Галина Соколова