В СУНЦ УрФУ пройдёт эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России пройдёт эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Они будут внедряться в школах, действующих на базе пяти российских университетов, среди которых значится УрФУ.
Как сообщается в официальном telegram-канале Правительства РФ, эксперимент пройдёт в школах, которые функционируют на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ им. Б.Н.Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).
Глава кабмина считает, что новый формат аттестата упростит его использование в различных жизненных ситуациях.
"Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать всё, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника", - передаёт его слова пресс-служба Правительства.
Электронный аттестат будет доступен на портале Госуслуг в личном кабинете. Документ будет включать в себя всю информацию о полученном выпускником образовании, заверенную электронной подписью вуза.
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