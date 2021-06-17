УрФУ готовится отказаться от бумажных дипломов

Новшество с дипломом будет введено скорее в следующем году, чем в этом. Фото: Павел Ворожцов

Уральский федеральный университет вошёл в список из пяти российских вузов, которые откажутся от бумажных дипломов. Корочки могут заменить на цифровую запись в Едином реестре цифровых документов об образовании.

Готовится соответствующее постановление Правительства РФ. Сейчас проект документа проходит этап общественных обсуждений на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Голосов "проив" там пока нет.

Известно, что вместе с УрФУ в список вошли питерский политех Петра Великого, Российский университет транспорта, Бауманка и Тольяттинский госуниверситет.

"Выпускной УрФУ может пройти без "главного героя": диплом уходит в прошлое? УрФУ стал одним из пяти российских вузов, которые могут в ближайшее время отказаться от бумажных документов об образовании", - говорится в сообщении вуза в официальном телеграм-канале.

В вузе "Областной газете" пояснили, что проект находится в стадии запуска. Новшество с дипломом будет введено скорее в следующем году, чем в этом. Диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, в котором будут учтены и практики, и спортивные достижения, и участие в научных исследованиях, и курсы повышения квалификации. Соответствующий проект постановления правительства носит название "О прведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" Федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении".

Напомним, что сегодня приёмная кампания стартует в УрФУ и УрГПУ.

Ожидается, что выпускники Уральсого федерального университета отпразднуют выпускной в традиционном формате в несколько этапов.