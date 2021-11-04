Свердловских школьников отправили на дистант до 13 ноября

На дистант школьники перейдут после 8 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

Школьники Свердловской области будут обучаться на дистанте до 13 ноября. Однако изменения коснутся не всех, только учащихся 5-11-х классов.

Как говорится в приказе регионального министерства образования и молодёжной политики, в период с 8 по 13 ноября включительно для обучающихся 5-11-х классов необходимо организовать учебный процесс "с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно".

Уточняется, что школьники 1-4-х классов будет учиться в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Документ подписан и.о. министра Юрием Зеленовым.

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