Темы дня

Общество / Образование
4 ноября 2021, 09:13

Свердловских школьников отправили на дистант до 13 ноября

школа

На дистант школьники перейдут после 8 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

Школьники Свердловской области будут обучаться на дистанте до 13 ноября. Однако изменения коснутся не всех, только учащихся 5-11-х классов.

Как говорится в приказе регионального министерства образования и молодёжной политики, в период с 8 по 13 ноября включительно для обучающихся 5-11-х классов необходимо организовать учебный процесс "с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно".

Уточняется, что школьники 1-4-х классов будет учиться в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Документ подписан и.о. министра Юрием Зеленовым.

Читайте по теме:

Минобрнауки разрешило вузам продлить дистант с 8 ноября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.11.2021, 11:13 / Общество
Президент России обозначил приоритеты новой Госпрограммы вооружения до 2033 года
04.11.2021, 10:25 / Общество
На борту упавшего под Иркутском Ан-12 были 9 человек
04.11.2021, 09:45 / Общество
На Среднем Урале общее число случаев COVID-19 приблизилось к 160 тысячам
04.11.2021, 09:13 / Общество
Свердловских школьников отправили на дистант до 13 ноября
03.11.2021, 21:51 / Общество
"Областная газета" предоставила работникам оплачиваемые выходные для вакцинации