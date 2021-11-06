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Общество / Образование
6 ноября 2021, 16:31

УрФУ с 8 ноября вернётся к гибридному формату обучения, если нерабочие дни не продлят

УПИ

В УрФУ лекции с численностью более 25 студентов будут проводиться онлайн.Фото: Галина Соловьёва

УрФУ планирует вернутся к образовательному процессу с 8 ноября, если нерабочие дни не продлят. До их начала университет перешёл на смешанную форму обучения.

Лекции численностью от 25 человек будут проводиться дистанционно, практические занятия — очно в корпусах с соблюдением требований по эпидемиологической безопасности. Об этом сообщают в telegram-канале УрФУ. 

Напомним, на такой формат обучения университет перешёл с 25 октября. Он продлится до конца календарного года. На период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября

Областная газета Свердловской области

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