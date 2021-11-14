Анну Глуханюк переизбрали на пост ректора Екатеринбургского театрального института

Анна Глуханюк возглавляет ЕГТИ с декабря 2016 года. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) состоялись выборы нового ректора образовательного учреждения. По результатам тайного голосования на второй срок была переизбрана Анна Глуханюк.

В голосовании принимали участие педагоги, работники института и студенты вуза согласно квотам, учреждённым Учёным советом.

Как сообщается на сайте института, Анна Глуханюк представила план развития ЕГТИ на следующие пять лет. Он включает в себя такие пункты как:

открытие кафедры театральной режиссуры;

развитие системы целевой подготовки кадров, а также создание стратегии сопровождения трудоустройства выпускников;

запуск таких программ магистратуры "Театральная критика", "Управление сценой", "Проектный менеджмент исполнительских искусств", "Литературное мастерство";

осуществление ремонта в здании Учебного театра, в Учебном корпусе, а также осовременивание общежития.

Напомним, что Анна Глуханюк возглавляет ЕГТИ с декабря 2016 года.