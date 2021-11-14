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14 ноября 2021, 15:58

Анну Глуханюк переизбрали на пост ректора Екатеринбургского театрального института

Анна Глуханюк

Анна Глуханюк возглавляет ЕГТИ с декабря 2016 года. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) состоялись выборы нового ректора образовательного учреждения. По результатам тайного голосования на второй срок была переизбрана Анна Глуханюк.

В голосовании принимали участие педагоги, работники института и студенты вуза согласно квотам, учреждённым Учёным советом.

Как сообщается на сайте института, Анна Глуханюк представила план развития ЕГТИ на следующие пять лет. Он включает в себя такие пункты как:

  • открытие кафедры театральной режиссуры;
  • развитие системы целевой подготовки кадров, а также создание стратегии сопровождения трудоустройства выпускников;
  • запуск таких программ магистратуры "Театральная критика", "Управление сценой", "Проектный менеджмент исполнительских искусств", "Литературное мастерство";
  • осуществление ремонта в здании Учебного театра, в Учебном корпусе, а также осовременивание общежития.

Напомним, что Анна Глуханюк возглавляет ЕГТИ с декабря 2016 года.

Досье

Анна Глуханюк родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окончила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспирантуру Уральского государственного университета по специальности «Теория и история культуры». В 2005 году защитила кандидатскую диссертацию «Традиции православной концепции воспитания в культуре современной российской молодёжи». С сентября 2003-го — доцент кафедры общих гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин Екатеринбургского государственного театрального института. С 2012 года — первый проректор ЕГТИ.

Областная газета Свердловской области

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