Минпросвещения не планирует продлевать новогодние каникулы для школьников из-за COVID-19

У большинства школьников в Свердловской области уроки продлятся до 25 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что продлевать зимние каникулы в школах из-за ковида не планируется. При этом регионам разрешено самостоятельно принимать решения о досрочном завершении учёбы в 2021 году.

Так, власти Москвы рекомендовали школам уйти на новогодние каникулы с 27 декабря. У большинства школьников в Свердловской области уроки продлятся до 25 декабря. При этом в шести свердловских муниципалитетах каникулы уже начались с 23 декабря из-за высокой заболеваемостью ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет.

"По поводу продления каникул из-за пандемии - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул - каждый регион решает сам", - передаёт ТАСС слова Сергея Кравцова.

Министр также рассказал, что дистанционное обучение в 2022 году массово вводить в школах не собираются. Переход на удалёнку может применяться в исключительных случаях. "Что касается формата, мы в следующем году, и уже после зимних каникул [будем использовать] очный формат. Дистанционный формат в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы", - отметил глава Минпросвещения РФ.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с вакцинацией детей от ковида. Сергей Кравцов подчеркнул, что это компетенция врачей, также должно учитываться мнение родителей.