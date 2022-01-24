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Общество / Образование
24 января 2022, 11:29

Весенний семестр в УрФУ начнётся 14 февраля

ГУК УрФУ

Занятия будут проводиться преимущественно очно. Фото: Галина Соловьёва

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге объявил дату начала весеннего семестра. Очное обучение стартует 14 февраля.

Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Кокшаров. Он размещён на сайте университета.

Обучение будет проходить в очном формате. В пресс-службе вуза рассказали, что в расписании выделят отдельные дни для лекций. Где возможно, занятия будут проводить в гибридном формате.

В университете продолжат оснащать аудитории необходимым оборудованием. Отмечается, что защита дипломов и сдача госэкзаменов будет проходить очно. Занятия по физкультуре организуют преимущественно на улице.

Иностранные студенты, которые не могут приехать, будут обучаться на дистанте и по отдельному расписанию.

Напомним, в прошлом году УрФУ проводил весенний семестр в гибридном формате.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа
Областная газета Свердловской области

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