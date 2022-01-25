Студенты отмечают Татьянин день

В 24 свердловских вузах учатся 120 тысяч студентов. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 25 января, отмечается День российского студенчества, или Татьянин день. Свердловских студентов поздравили глава региона Евгений Куйвашев и председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина.

По данным губернатора, в 24 свердловских вузах учатся 120 тысяч студентов. Ежегодно лучшим учащимся техникумов, колледжей, вузов, а также аспирантам вручаются стипендии главы региона.

Евгений Куйвашев напомнил, что ведётся активная подготовка к Универсиаде-2023. Большинство строящихся объектов сформируют студенческий кампус УрФУ. Сам вуз и созданный на его базе центр "Передовые производственные технологии и материалы" служат главным ядром научно-образовательной деятельности и драйверами инновационного развития региона.

Губернатор пожелал студентам крепкого здоровья, счастья, энергии, успехов в учёбе и жизни. "Постарайтесь максимально эффективно прожить ваши студенческие годы, найти друзей и единомышленников, напитаться знаниями, дерзкими творческими идеями, которые вы впоследствии воплотите в жизнь", — говорится в поздравлении, опубликованном в свежем номере "Областной газете".

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что 25 января 1755 года, в день святой великомученицы Татьяны, был основан Московский университет.

"Сегодня, в Татьянин день, мы чествуем наиболее активную и талантливую молодёжь — будущее нашего региона и государства. С 2011 года при заксобрании действует молодёжный парламент. В феврале прошлого года состоялись очередные выборы его состава. Молодые парламентарии активно взаимодействуют с депутатами, участвуют в заседаниях, в образовательных и социально значимых проектах, проводят общественно-политическую работу в своих территориях. Вот уже 17 лет законодательное собрание организует для учащихся и студентов конкурс "Моя законотворческая инициатива", который даёт возможность молодым людям высказать свои предложения по изменению законодательства", — рассказала Людмила Бабушкина. Она пожелала молодёжи, чтобы полученные знания всегда были востребованы.

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