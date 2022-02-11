Темы дня

Общество / Образование
11 февраля 2022, 16:39

Свердловские школьники вернутся за парты 17 февраля

школьники

Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, правительство рассмотрит отмену дистанта и для колледжей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области школьники, которые больше недели находятся на дистанте, вернутся за парты. Произойдёт это 17 февраля.

А вернуться на занятия в кружки и секции дети смогут уже завтра. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

"По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант", — заявил он.

При этом на дистанционном обучении остаются студенты государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам свердловские власти также рекомендуют оставить детей дома.

"Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей", — добавил губернатор. Что касается вузов, они сами определяют форму обучения.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.02.2022, 18:03 / Общество
Екатеринбург встал в многокилометровые пробки из-за снегопада
11.02.2022, 17:58 / Общество
В госучреждениях Свердловской области режим входа по QR-коду будет действовать до 15 марта
11.02.2022, 17:05 / Общество
В Кольцово самолёт не смог улететь в Сочи из-за неисправности
11.02.2022, 16:53 / Общество
Евгений Куйвашев и Александр Сергеев увидели, в каких условиях живут молодые уральские учёные
11.02.2022, 16:39 / Общество
Свердловские школьники вернутся за парты 17 февраля