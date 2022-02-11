Свердловские школьники вернутся за парты 17 февраля

Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, правительство рассмотрит отмену дистанта и для колледжей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области школьники, которые больше недели находятся на дистанте, вернутся за парты. Произойдёт это 17 февраля.

А вернуться на занятия в кружки и секции дети смогут уже завтра. Об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

"По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант", — заявил он.

При этом на дистанционном обучении остаются студенты государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам свердловские власти также рекомендуют оставить детей дома.

"Если после возвращения детей в школы не начнётся взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей", — добавил губернатор. Что касается вузов, они сами определяют форму обучения.