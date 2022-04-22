Темы дня

Общество / Образование
22 апреля 2022, 18:00

Школы Екатеринбурга получили рекомендации по установке флагов РФ и прослушиванию гимна России

Школа

Гимн разрешено включать по единой радиосвязи, специального сбора учеников для этого не требуется. Фото: Галина Соловьёва

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разослало в школы региона методические рекомендации по организации прослушивания гимна России и церемонии поднятия государственного флага. В понедельник, 25 апреля, флаг поднимут в одной из школ Академического в Екатеринбурге, будет присутствовать глава регионального минобразования Юрий Биктуганов.

Речь идёт о школе № 16, расположенной по адресу ул. Павла Шаманова, 24. Начнётся мероприятие в 10:20.

Отметим, что церемонию поднятия государственного флага рекомендовано проводить только во время торжественных школьных мероприятий.

"Образовательным организациям действительно рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Это может происходить перед началом уроков. Гимн можно включать по единой радиосвязи. Специального сбора учеников для этого не требуется — школьники могут слушать гимн в своём классе", — пояснили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, о том, что во всех российских школах будут поднимать флаги России и слушать государственный гимн, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме "Сила — в правде!". Помимо этого планируется оснастить учреждения общего образования государственной символикой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней