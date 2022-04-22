Школы Екатеринбурга получили рекомендации по установке флагов РФ и прослушиванию гимна России

Гимн разрешено включать по единой радиосвязи, специального сбора учеников для этого не требуется. Фото: Галина Соловьёва

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области разослало в школы региона методические рекомендации по организации прослушивания гимна России и церемонии поднятия государственного флага. В понедельник, 25 апреля, флаг поднимут в одной из школ Академического в Екатеринбурге, будет присутствовать глава регионального минобразования Юрий Биктуганов.

Речь идёт о школе № 16, расположенной по адресу ул. Павла Шаманова, 24. Начнётся мероприятие в 10:20.

Отметим, что церемонию поднятия государственного флага рекомендовано проводить только во время торжественных школьных мероприятий.

"Образовательным организациям действительно рекомендовано в начале каждой учебной недели организовывать прослушивание гимна. Это может происходить перед началом уроков. Гимн можно включать по единой радиосвязи. Специального сбора учеников для этого не требуется — школьники могут слушать гимн в своём классе", — пояснили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, о том, что во всех российских школах будут поднимать флаги России и слушать государственный гимн, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на школьном историческом форуме "Сила — в правде!". Помимо этого планируется оснастить учреждения общего образования государственной символикой.