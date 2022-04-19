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Общество / Образование
19 апреля 2022, 17:02

Со следующего учебного года в российских школах каждую неделю будут исполнять гимн РФ

Девочка с флагом

Сергей Кравцов сказал, что со следующего учебного года в школах каждую неделю будут исполнять государственный гимн России. Фото: Галина Соловьёва

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сказал, что со следующего учебного года в школах каждую неделю будут исполнять государственный гимн России. Также все учреждения общего образования оснастят государственной символикой.

Об этом Сергей Кравцов заявил на школьном историческом форуме "Сила в правде!".

"1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага", — передаёт слова министра ТАСС.

Помимо этого все школы страны будут оснащены флагами Российской Федерации. Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в федеральный проект "Развитие образования", согласно которому в школах внедрят практику еженедельного поднятия флага в рамках патриотического воспитания учеников.

Добавим, что во время выступления на форуме Сергей Кравцов также заявил, что уже с первого класса детям будут давать историческое образование.

Областная газета Свердловской области

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