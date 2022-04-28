В Госдуму внесли проект о возможности пересдачи ЕГЭ в течение месяца

Ввести такую норму хотят с 1 января 2023 года. Фото: Полина Зиновьева

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается предоставить школьникам возможность повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца. Соответствующий документ размещён в электронной думской базе.

Как подчеркивают авторы инициативы, ЕГЭ "не нужно отменять, его нужно реформировать". А для снижения стресса абитуриентов, когда сдавшие экзамен ждут результатов, предлагается закрепить в законодательстве право обучающих пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода. Ввести такую норму хотят с 1 января 2023 года.

Фото: документ. Пояснительная записка

Отмечается, что принятие законопроекта не потребует от государства дополнительных расходов.

Авторами проекта выступили Алексей Нечаев (лидер партии), Максим Гулин (первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению) и Ксения Горячева (первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию).

"ЕГЭ — это всегда стресс. Если выпускник из-за этого сделал ошибку, она потом слишком дорого ему будет стоить. Возможность пересдачи в большой степени снимает этот стресс. Наша цель — не подловить человека на экзамене, а проверить его уровень знаний", — передаёт слова Алексея Нечаева пресс-служба партии.

А что с ЕГЭ в Свердловской области? Досрочный период сдачи экзамена в регионе уже завершился, участие в нём приняли 449 человек. Основной период госэкзамена стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что сдавать его будут свыше 19 тыс. свердловчан.