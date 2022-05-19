Свердловским выпускникам скорректировали продолжительность ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Фото: Галина Соловьева

В этом году из школ Свердловской области выпускаются 17 983 11-классника. Уже на следующей неделе для них стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена.

К проведению ЕГЭ готовы 192 пункта. Они укомплектованы всем необходимым, есть видеонаблюдение, налажена бесперебойная интернет-связь. Помимо стационарных пунктов проведения экзамена, в регионе откроются мобильные и специальные.

"Готов к работе пункт проведения экзамена в центре детской онкологии и гематологии ОДКБ № 1. Государственный выпускной экзамен смогут сдать и обучающиеся в школах на базе ГУФСИН, а также дети, которые получают домашнее образование и по медицинским показаниям не могут посещать школу", — рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова.

По ее словам, в организации и работе пунктов проведения экзамена задействованы около 8 тысяч педагогов. Кроме того, заявлено свыше четырех тысяч наблюдателей.

Татьяна Умнова также рассказала о нововведениях. Так, проверять уровень знаний 11-классников, которые в этом году заканчивают учиться, будут в соответствии с обновленным федеральным стандартом, по которому они и обучались. Таким образом, в контрольно-измерительные материалы внесены следующие изменения:

увеличена практическая часть;

убрана часть заданий с краткими ответами;

введены задания, где требуется совершить определенные мыслительные действия — проанализировать, установить причинно-следственные связи, интерпретировать факты.

Корректировке подлежит и продолжительность экзаменов:

ЕГЭ по истории сокращен до 3 часов 30 минут (убрано историческое сочинение);

увеличена продолжительность экзамена по иностранным языкам — +2 минуты на устную часть и +10 минут — на письменную.

Специалист также добавила, что на сайтах ege.midural.ru и gia66.ru в личном кабинете выпускника можно будет подать апелляцию по выставленным баллам. Приходить в учебное заведение не нужно.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Ожидается, что на Среднем Урале Единый государственный экзамен сдадут более 19 тысяч участников (выпускники этого и прошлых годов).

Добавим, последние звонки для обучающихся 11-х классов прозвучат в 12:00 25 мая. Аттестаты выпускники получат 23 июня.

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