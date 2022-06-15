Темы дня

Общество / Образование
15 июня 2022, 15:49

Рособрнадзор: у школьников 48 часов на апелляцию результатов ЕГЭ

  Юлия Пастух
Школа

Апелляция на несогласие с оценкой рассматривается в течение 4 рабочих дней. Фото: Павел Ворожцов

Рособрнадзор опубликовал правила, действующие при подаче апелляций на результаты ЕГЭ.

Подать заявление о несогласии с выставленными баллами можно в течение 2 дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена. Сделать это можно в образовательных организациях и в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

Если школьник хочет заявить о нарушении при проведении ЕГЭ, то подать заявление он может в день его проведения члену государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзамена.

Апелляция на несогласие с оценкой рассматривается в течение 4 рабочих дней, на нарушение при проведении экзамена — в течение двух. Стоит отметить, результатом рассмотрения заявления школьника может стать как повышение выставленного балла, так и понижение.

По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, для каждого участника экзамена создан личный кабинет на сайте https://gia66.ru, где логином является фамилия выпускника, а паролем — номер заявления о регистрации на участие в ЕГЭ. В кабинете можно узнать результаты и подать апелляцию — там же появится результат ее рассмотрения.

Читайте также:

23 свердловских выпускника получили 100 баллов за первый ЕГЭ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.06.2022, 17:31 / Общество
В Новоуральске задержали торговца контрафактным алкоголем и табачной продукцией
15.06.2022, 17:20 / Общество
В Екатеринбурге на фестивале "Белый цветок" возвели трехметровые скульптуры из петуний
15.06.2022, 16:31 / Общество
В 2022 году на жилищные сертификаты молодым ученым направят один миллиард рублей
15.06.2022, 16:24 / Общество
На Средний Урал 16 июня вернутся грозы и сильный ветер
15.06.2022, 15:49 / Общество
Рособрнадзор: у школьников 48 часов на апелляцию результатов ЕГЭ