Рособрнадзор: у школьников 48 часов на апелляцию результатов ЕГЭ

Апелляция на несогласие с оценкой рассматривается в течение 4 рабочих дней. Фото: Павел Ворожцов

Рособрнадзор опубликовал правила, действующие при подаче апелляций на результаты ЕГЭ.

Подать заявление о несогласии с выставленными баллами можно в течение 2 дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена. Сделать это можно в образовательных организациях и в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

Если школьник хочет заявить о нарушении при проведении ЕГЭ, то подать заявление он может в день его проведения члену государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункта проведения экзамена.

Апелляция на несогласие с оценкой рассматривается в течение 4 рабочих дней, на нарушение при проведении экзамена — в течение двух. Стоит отметить, результатом рассмотрения заявления школьника может стать как повышение выставленного балла, так и понижение.

По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, для каждого участника экзамена создан личный кабинет на сайте https://gia66.ru, где логином является фамилия выпускника, а паролем — номер заявления о регистрации на участие в ЕГЭ. В кабинете можно узнать результаты и подать апелляцию — там же появится результат ее рассмотрения.

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