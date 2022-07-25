Темы дня

Общество / Образование
25 июля 2022, 12:34

Евгений Жабреев попросил Владимира Путина повторить выплаты семьям с детьми к 1 сентября

1 сентября

Евгений Жабреев отметил, что родителям стало сложно закупать одежду, учебники и школьные принадлежности для детей. Фото: Павел Ворожцов

Президент СРОБФ "Уральский родительский комитет" Евгений Жабреев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести в 2022 году единовременные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет для подготовки к началу учебного года. Такая мера поддержки уже оказывалась в 2021 году.

Президент "Уральского родительского комитета" в обращении отметил, что из-за высокой инфляции в России в 2022 году сильно выросли цены на товары повседневного спроса.

"Из-за введения зарубежных санкций закрылось большое количество предприятий, и многие наши граждане, имеющие на воспитании несовершеннолетних детей, совсем остались без работы", — говорится в открытом письме, направленном на имя президента РФ.

Евгений Жабреев отметил, что родителям стало сложно закупать одежду, учебники и школьные принадлежности для детей, а также оплачивать дополнительные занятия.

"От имени всех родителей школьников благодарим вас за поддержку и просим рассмотреть наше предложение повторить единовременные выплаты в размере 10 000 рублей на подготовку детей к школе в 2022 году", — обратился Евгений Жабреев к Владимиру Путину.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.07.2022, 14:56 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о грозах, ливнях и граде 26 июля
25.07.2022, 14:16 / Экономика
Свердловский минфин подвел итоги конкурса "Бюджет для граждан"
25.07.2022, 13:55 / Общество
На Урале хозяин собаки заплатит 200 тысяч двум покусанным школьникам
25.07.2022, 12:58 / Спорт
Строительство биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге стартует в 2023 году
25.07.2022, 12:34 / Общество
Евгений Жабреев попросил Владимира Путина повторить выплаты семьям с детьми к 1 сентября