Евгений Жабреев попросил Владимира Путина повторить выплаты семьям с детьми к 1 сентября

Евгений Жабреев отметил, что родителям стало сложно закупать одежду, учебники и школьные принадлежности для детей. Фото: Павел Ворожцов

Президент СРОБФ "Уральский родительский комитет" Евгений Жабреев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести в 2022 году единовременные выплаты семьям с детьми от 6 до 18 лет для подготовки к началу учебного года. Такая мера поддержки уже оказывалась в 2021 году.

Президент "Уральского родительского комитета" в обращении отметил, что из-за высокой инфляции в России в 2022 году сильно выросли цены на товары повседневного спроса.

"Из-за введения зарубежных санкций закрылось большое количество предприятий, и многие наши граждане, имеющие на воспитании несовершеннолетних детей, совсем остались без работы", — говорится в открытом письме, направленном на имя президента РФ.

Евгений Жабреев отметил, что родителям стало сложно закупать одежду, учебники и школьные принадлежности для детей, а также оплачивать дополнительные занятия.

"От имени всех родителей школьников благодарим вас за поддержку и просим рассмотреть наше предложение повторить единовременные выплаты в размере 10 000 рублей на подготовку детей к школе в 2022 году", — обратился Евгений Жабреев к Владимиру Путину.