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Общество / Образование
1 октября 2022, 18:58

Сергей Кравцов поддержал создание образовательного кластера в Свердловской области

Сергей Кравцов

Глава Минпросвещения отметил динамичное развитие Среднего Урала, в том числе и в сфере образования. Фото: Полина Зиновьева

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов договорился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о создании в регионе образовательного кластера мирового уровня. По словам министра, такой проект не реализован еще ни в одной стране.

Об этом зашла речь во время встречи с победителями конкурса "Мастер года".

"Обсуждали создание такого образовательного кластера мирового уровня: и детского сада, и школы, и такой загородной образовательной резиденции. Такого точно нет нигде в мире, и уверен, что этот проект реализуется, мы договорились реализовывать его совместно", — заявил Сергей Кравцов.

Также глава Минпросвещения отметил динамичное развитие Среднего Урала, в том числе и в сфере образования.

Добавим, что в 2022 году Всероссийский конкурс среди педагогов профобразования "Мастер года" проходит в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" и в учебных заведениях Свердловской области. Как отметили в региональном департаменте информполитики, Средний Урал выбран первой центральной площадкой проведения мероприятий Дня среднего профобразования.

Областная газета Свердловской области

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