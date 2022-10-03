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Общество / Образование
3 октября 2022, 12:43

УрФУ поддержат материально студентов, чьих родственников мобилизовали

  Валерия Белякова
Студенты

УрФУ окажет материальную помощь студентам, чьих родителей, опекунов или супругов мобилизовали. Фото: Владимир Мартьянов

Уральский федеральный университет готов поддержать материально студентов, чьих родителей мобилизовали. Для этого учащимся необходимо подать заявление, сообщают в пресс-службе вуза. 

Поддержка также предусмотрена для тех студентов, у кого призвали опекунов и супругов во время частичной мобилизации, отметили в комиссии под председательством проректора по воспитательной работе УрФУ. 

Адресную помощь планируют оказать 189 инвалидам первой и второй группы, инвалидам с детства, 9 студентам, прибывшим из зоны специальной военной операции, 23 детям погибших или тяжелораненых участников СВО. Нуждающиеся бюджетники, которые учатся очно, смогут получить средства без предоставления заявлений и чековых отчетов. 

Кроме этого, вуз поддержит ментальное здоровье студентов. Предусмотрена компенсация до 15 тысяч рублей в семестр для учащихся бюджетной формы на оплату психотерапевтических приемов у врачей и назначенных ими лекарств. В данном случае расходы необходимо подтвердить чеками. Услуги психологов и коучей за счет вуза не компенсируются. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что студенты и женщины призыву в ходе частичной мобилизации не подлежат. 

Областная газета Свердловской области

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