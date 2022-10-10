В Уральском медуниверситете открыли "цифровую кафедру"

Обучение продлится год и 10 месяцев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Уральском государственном медицинском университете больше 340 студентов начали обучение на "цифровой кафедре". Программа переподготовки предусмотрена по четырем направлениям, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Заявки принимались от студентов, перешедших на третий курс. Занятия будут проходить по профилям:

"Информационные технологии в медицине";

"Медицинские информационные системы и язык программирования";

"Цифровая трансформация здравоохранения";

"Проектная работа в организациях здравоохранения".

Обучение продлится 22 месяца, после чего пройдет итоговая аттестация. Студенты получат дипломы о профессиональной переподготовке.

"Учитывая темпы цифровизации всех отраслей, современные врачи просто обязаны владеть дополнительными навыками в сфере IT. Это повысит их конкурентоспособность на рынке и позволит в дальнейшем внедрять новые технологии в медицинских учреждениях, на фармацевтических предприятиях, в системе здравоохранения региона. В результате это сработает во благо пациента, который будет получать более качественную и своевременную медицинскую помощь", — рассказала ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Для работы новой кафедры в медуниверситете обновили компьютерную технику и приобрели оборудование для обучения в условиях виртуальной реальности. В дальнейшем в вузе намерены создать VR-лабораторию совместно с клиническими кафедрами и Уральским федеральным университетом. Планируется, что будет разработано обучающее приложение, с помощью которого студенты смогут моделировать действия при техногенных катастрофах, эпидемиях и других потенциальных угрозах.

Проект "Цифровые кафедры" был разработан и запущен в апреле 2021 года Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Минцифры РФ. Обучение организуют в вузах, участвующих в программе "Приоритет 2030".

Напомним, ранее Уральский медуниверситет помог в организации повышения квалификации врачамиз Донецкой Народной Республики.