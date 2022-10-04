Уральский медицинский университет помогает повысить квалификацию врачам из ДНР

Повышение квалификации на базе свердловских клиник проходят акушеры-гинекологи из ДНР. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Педагоги Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) помогают повышать квалификацию врачам из Донецкой Народной Республики. Для них организовали специальные курсы, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Практическое обучение проходят акушеры-гинекологи из Макеевского перинатального центра ДНР.

"Для нас ценно, что мы можем помочь коллегам в очень сложной ситуации и поделиться с ними накопленным опытом. Они в прямом и переносном смысле находятся на передовой. Уверена, что новые знания и профессиональные навыки будут способствовать повышению качества оказания помощи и помогут акушерам-гинекологам подарить не одну новую жизнь", — отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Повышение квалификации для макеевских врачей продлится больше месяца. Они смогут перенять опыт коллег из Областной клинической больницы № 1 и других ведущих свердловских клиник. Вузы и колледжи региона готовы обучать молодых специалистов из ДНР, чтобы помочь в решении кадрового дефицита в республике.

"Мы под впечатлением от профессионализма коллег и рады возможности поучиться у них. Опыт лечения пациентов с применением современного оборудования очень пригодится нам в дальнейшем, ведь больницы оснащаются новыми аппаратами, и мы станем первопроходцами в их освоении", — рассказала акушер-гинеколог из ДНР Елена Мумрова.

Напомним, в июне 2022 года Средний Урал взял шефство над Макеевкой. Соглашение об оказании помощи подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации донецкого города Владислав Ключаров.