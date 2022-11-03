На Среднем Урале появились аттестованные экскурсоводы

В Свердловской области аттестовали первый поток экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области начали выдавать документы экскурсоводам и гидам-переводчикам, прошедшим аттестацию. В соответствии с федеральным законом с 1 июля 2023 года они могут работать при наличии удостоверений, подтверждающих успешную сдачу контрольных испытаний.

На Среднем Урале одним из первых экскурсоводов, получивших аттестат, стал краевед Антон Лысков. Он проводит познавательные прогулки по Каменску-Уральскому, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В последние годы люди активно стали интересоваться объектами, рядом с которыми живут. Сегодня у меня уже порядка 15 авторских экскурсий по городу. В основном они ориентированы на местных жителей", — отметил Антон Лысков.

По словам гида, одной из популярных является прогулка "по соцгороду УАЗа 1930 годов". На экскурсии можно узнать об особенностях зданий, построенных в стиле "конструктивизм". Также гид рассказывает о знаменитостях, которые проживали в городе в первой половине ХХ века. Например, среди них Вера Мухина — автор композиции "Рабочий и колхозница".

Свердловская область стала одним из первых регионов в стране, где в 2022 году подготовили условия для аттестации сотрудников индустрии гостеприимства. На Среднем Урале организовали специальные курсы. Обучением занимается Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Занятия проводятся бесплатно по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Данные меры помогут сформировать на Среднем Урале реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые должны оказывать туристические услуги в рамках единого стандарта.

"Это положительно скажется на безопасности туристов, гарантирует высокий уровень сервиса, а также достоверности передаваемой информации", — подчеркнула директор департамента туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

С 6 ноября бесплатное обучение для свердловских экскурсоводов начнется в областном центре развития туризма.

Напомним, ранее разработчики туристического кластера "Большая Сысерть" победили на всероссийском конкурсе турпроектов.