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Общество / Образование
11 ноября 2022, 14:30

В Екатеринбурге "продегустируют" текст и встретятся с писателями на "Библионнале"

  Валерия Белякова
Библиотека

В рамках "Библионнале" читатели встретятся с писателями. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовал библиотечно-книжный форум "Библионнале#наУрале". Мероприятие продлится до 14 ноября.

"4 дня и 44 мероприятия, посвященных книге и чтению, пройдут в рамках "Библионнале". Запланированы встречи с писателями, презентация журнала, "дегустация" свежего текста, "бродилки" по фонду библиотеки им. Белинского, альтернативный спецкурс — "школа учителя", — рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге пресс-секретарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ирина Хандогина.

На "Библионнале" приглашены литературоведы, критики, авторы, журналисты. Читатели смогут встретиться и обсудить произведения с уральским писателем Алексеем Сальниковым, создавшим знаменитый роман "Петровы в гриппе и вокруг него". В программе — индивидуальное общение с поэтами Александром Самойловым и Юлией Долгановских. Также участников "Библионнале" ждут лекции и мастер-классы по написанию прозы.

"Мне довольно много раз в жизни приходилось как рецензенту, как критику видеть самодельных писателей. Они повторяют то, что им понравилось. Есть огромное количество взрослых людей, которые пытаются повторить прочитанный детектив или социальную драму. Получается у них плохо, они пишут не собой, а представлением о других авторах. Я всегда людям советовал обратиться к жанру мемуаров, который подвластен всем. Я буду говорить о частных мемуарах и о том, как они функционируют в жизни", — поделился писатель, критик, литературовед Владимир Березин.

Организаторы ожидают, что мероприятия посетят несколько тысяч человек. Основными площадками для встреч станут библиотека им. Белинского, музей литературы ХХ века и музей андеграунда. Вход на "Библионнале" свободный.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области будут созданы несколько библиотек нового поколения.

Областная газета Свердловской области

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