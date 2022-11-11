Темы дня

Общество / Образование
11 ноября 2022, 18:04

В России увеличат число обязательных дисциплин комплекса ГТО

  Валерия Белякова
Прыжки в длину

В нормы ГТО предлагают добавить метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил увеличить список обязательных дисциплин, которые сдают в рамках комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Проработкой изменений займутся Минпросвещения совместно с Минспорта России.

В нормативы ГТО предлагается добавить метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Данные дисциплины в дальнейшем хотят включить в школьные учебные программы по физкультуре, сообщили в Правительстве РФ.

"Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Также профильным министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения по проведению всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий и военно-спортивных игр на основе "Зарницы". Базами могут стать детские лагеря.

Напомним, в Екатеринбурге горожанам разрешили во внеурочное время использовать для занятий физкультурой спортивную инфраструктуру школ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2022, 21:02 / Общество
Свердловчане могут привиться интраназальной вакциной от COVID-19 в ТЦ
11.11.2022, 20:16 / Общество
Членам семей мобилизованных свердловчан выплатили почти 258 млн рублей
11.11.2022, 19:32 / Общество
Добровольцы отправили 6,5 тонн гумпомощи свердловским мобилизованным
11.11.2022, 18:31 / Общество
Екатеринбуржцам предлагают выбрать главную маму города
11.11.2022, 18:04 / Общество
В России увеличат число обязательных дисциплин комплекса ГТО