В России увеличат число обязательных дисциплин комплекса ГТО

В нормы ГТО предлагают добавить метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил увеличить список обязательных дисциплин, которые сдают в рамках комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Проработкой изменений займутся Минпросвещения совместно с Минспорта России.

В нормативы ГТО предлагается добавить метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. Данные дисциплины в дальнейшем хотят включить в школьные учебные программы по физкультуре, сообщили в Правительстве РФ.

"Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Также профильным министерствам и ведомствам поручено подготовить предложения по проведению всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий и военно-спортивных игр на основе "Зарницы". Базами могут стать детские лагеря.

Напомним, в Екатеринбурге горожанам разрешили во внеурочное время использовать для занятий физкультурой спортивную инфраструктуру школ.