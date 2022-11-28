Союз фермеров Среднего Урала и УрГАУ подготовят кадры для сельского хозяйства

Студенты УрГАУ смогут стажироваться в хозяйствах Союза фермеров Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) и Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшую пятилетку. Документ предусматривает совместное обучение фермеров, проведение стажировок и научных мероприятий.

"Мы готовы организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов Союза, провести совместную научно-исследовательскую работу, а также конференции, семинары, выставки и, конечно, реализовать специальные программы, направленные на закрепление молодых специалистов. Речь о практической подготовке обучающихся вуза и заключении индивидуальных договоров с наиболее перспективными студентами старших курсов профильных специальностей", — отметила ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц.

В Союзе фермеров в ответ готовы предоставить хозяйства, где студенты УрГАУ смогут стажироваться и проходить практику, а молодые специалисты — получать опыт и возможность дальнейшего профессионального роста, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по повышению престижа аграрных профессий, их продвижению среди абитуриентов, а также развитию компетенций и новых навыков у специалистов сельского хозяйства.

"В этом году впервые свердловские аграрии получат субсидии за студентов, принятых на производственную практику в хозяйства. Продолжается возмещение на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов части затрат по ученическим договорам. Молодым аграриям, которые окончили образовательное учреждение и приехали работать в сельскую местность, выплачиваются так называемые подъемные, их размер составляет от 150 до 200 тысяч рублей", — сообщил и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

С 2021 года на Среднем Урале при поддержке правительства региона действует "Школа фермера". Проект помогает производителям сельскохозяйственной отрасли повысить квалификацию и получить знания по ведению аграрного бизнеса. С 2019 года в Свердловской области реализуется профориентационный проект для старшеклассников "Агрошкола", где с 2021 года 450 подростков обучаются по одному из пяти направлений: "Ветеринария", "Биоинженерия", "Сити-фермерство", "Инженерные технологии", "Введение в агробизнес". В марте 2023 года ученикам предстоит защита проекта на Всероссийской научно-практической конференции школьников в УрГАУ. Выпускники получат дополнительные баллы для поступления в вуз.

Ранее в Свердловской области вручили награды передовикам агропромышленного комплекса.