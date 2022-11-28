Столовая екатеринбургской школы № 25 признана одной из лучших в России

Школа № 25 из Екатеринбурга представила собственный проект питания учеников. Фото: Борис Ярков / Департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургская школа № 25 приняла участие во всероссийском конкурсе Минпросвещения "Лучшая столовая 2022 года", представив собственную систему организации питания. По итогам состязания она была включена в тройку лучших школьных столовых в городах-миллионниках.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, во всероссийском конкурсе принимали участие сельские и городские школы из 75 регионов. За победу в кулинарном соревновании боролись больше 400 поваров. Состязание проводилось в трех номинациях: "Лучшая столовая городской школы", "Лучшая столовая сельской школы" и "Лучшая столовая города-миллионника".

В екатеринбургской школе № 25 представили на конкурсе собственную разработку — инновационный проект по организации питания "Выбор есть". Меню столовой было основано на предпочтениях детей. Повара и технологи постарались подобрать максимально сбалансированные и полезные блюда.

Фото: Борис Ярков / Департамент информационной политики Свердловской области

"У старшеклассников теперь появилось альтернативное меню — вариант выбора из нескольких комплексных обедов. Специально для этого проекта в школе появилась дополнительная обеденная зона, которую мы называем "Кафе здорового питания". Меню здесь так же, как для общей столовой, утверждается технологами и соответствует всем нормам, но отличается подача. Например, макароны с индейкой в кафе подаются в виде пасты. Есть в меню гратен, полезные бургеры, фишбургеры и другие необычные для школьного меню позиции — все это соответствует СанПиНам", — рассказала директор школы № 25 в Екатеринбурге Юлия Чергинец.

Проект екатеринбургской школы оценили в других свердловских учреждениях образования. 26 школ готовы взять его за основу для реализации на собственных кухнях.

Фото: Борис Ярков / Департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, в Свердловской области школьному питанию уделяется особое внимание. Регион стал одним из первых в стране обеспечивать учеников начальных классов горячими обедами, выполнив прямое поручение Президента России. Данная практика на Среднем Урале продолжается уже 15 лет.

"На организацию школьного питания по поручению губернатора Евгения Куйвашева направляются значительные финансовые ресурсы. Так, в этом году на питание школьников Свердловской области консолидированно выделено около пяти миллиардов рублей, два из которых — из областного бюджета. Бесплатное горячее питание получают учащиеся младших классов, а также школьники льготных категорий. Всего в регионе бесплатным горячим питанием в 2022 году обеспечено свыше 330 тысяч школьников", — рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, ранее бесплатное горячее питание в школах Среднего Урала ввели для детей мобилизованных жителей.