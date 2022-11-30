Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с ректором УГГУ

Губернатор отметил, что УГГУ занимает особое место в системе высшего образования Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Перспективы развития старейшего вуза Свердловской области — Уральского государственного горного университета (УГГУ) — обсудили губернатор Евгений Куйвашев и ректор Алексей Душин.

Глава региона отметил, что УГГУ в последние годы значительно укрепил научную школу, изменил систему подготовки инженерных кадров и последовательно модернизировал инфраструктуру.

"Уральский государственный горный университет занимает особое место в системе высшего образования Свердловской области. Это старейший вуз региона с уникальными компетенциями и огромным опытом подготовки специалистов горного дела — одной из ключевых отраслей уральской промышленности", — передает слова губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Алексей Душин сообщил, что сегодня вуз акцентирует внимание на развитии университетской инфраструктуры, научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.

"Университет ставит перед собой задачу — войти в топ-30 инженерных школ России. У нас есть потенциал, но мы видим, что нам нужно еще нарастить объем научных исследований — примерно в 2,5 раза, несмотря на то, что мы в 3 раза уже выросли, и нужен ряд инфраструктурных решений", — рассказал на встрече Алексей Душин.

Напомним, ранее перспективы развития УрФУ обсудили полпред в УрФО Владимир Якушев и ректор Виктор Кокшаров.