Губернатор Свердловской области провел встречу с победителями "Большой перемены"

В 2022 году по 1 млн рублей в конкурсе выиграли 19 молодых свердловчан, среди которых 14 школьников. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 декабря встретился со школьниками, которые стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Молодые свердловчане задали главе региона интересующие их вопросы, а также поделились планами на будущее.

Евгений Куйвашев отметил, что Средний Урал занимает второе место по числу победителей и призеров конкурса среди всех регионов России. При этом Свердловская область по числу лучших школ и техникумов находится на одном уровне с Москвой.

"Большая перемена" — уникальный проект, который объединяет ребят нашей огромной страны, тех, кто выбрал своим жизненным кредо простую и действенную формулу "желаю — значит делаю". Благодаря вам наша область стала топовым регионом России", — заявил губернатор.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В 2022 году по 1 млн рублей в конкурсе выиграли 19 молодых свердловчан, среди которых 14 школьников. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в отличие от предметных олимпиад на "Большой перемене" оцениваются не академические знания, а навыки: организаторский талант, творческое мышление и умение анализировать большие объемы информации.

Школьники попросили у губернатора совета, куда им потратить выигранные деньги. Евгений Куйвашев ответил, что лучшие инвестиции — в образование, однако отказываться от вещей, о которых подростки давно мечтали, тоже не стоит.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Молодые люди также задавали губернатору вопросы, касающиеся профориентации. Дарья Борисова спросила, насколько востребованы на Среднем Урале гуманитарные профессии, учитывая промышленную направленность региона. Губернатор сказал, что главное для молодых людей — получить специальность и стать профессионалом в ней, а применение хорошим специалистам найдется всегда. Как отметил Евгений Куйвашев, он считает одной из самых важных профессию учителя. При этом региону также требуются и юристы, и деятели культуры, и художники.

Еще одна участница встречи Юлия Заика сказала, что ее интересует программа поддержки студенчества "Кампус", и предложила стать ее амбассадором. Евгений Куйвашев пообещал, что с девушкой свяжутся организаторы, и рассказал о содержании программы.

Всего в нынешнем году в число победителей финалов Всероссийского конкурса "Большая перемена" от Свердловской области вошли 51 школьник и студент.