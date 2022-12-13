Будет такой, как сказал губернатор

Фото: администрация Серовского ГО

В Серове завершается строительство новой школы на 1275 мест. Образовательное учреждение станет одним из крупнейших в области и первым в городе, построенным за последние полвека. Оно будет полностью соответствовать критериям школ нового поколения, которые в ходе визита в Серов в 2019 году обозначил глава региона Евгений КУЙВАШЕВ.

По примеру Казани

Школьных строек не было в Серове с советских лет. Самое «молодое» на сегодня общеобразовательное учреждение – школа № 1 «Полифорум» – было открыто в 1974 году, остальным – уже за 60. Между тем, несколько лет назад стало очевидно, что без новых учебных заведений уже не обойтись. Действующие школы переполнены, около 2,5 тысячи юных серовчан сейчас учатся во вторую смену.

– В 2010 году было принято решение о строительстве новой школы на 1275 мест, которая разгрузит действующие учреждения. Еще несколько лет ушло на планирование и поиск земельного участка: мы выбирали из трех вариантов, – вспоминает глава Северного управленческого округа Евгений Преин, который в те годы возглавлял администрацию Серова.

В итоге остановились на участке в растущем микрорайоне города – Восточном. За основу взяли проект аналогичной школы, построенной в Казани – в форме «колодца», с внутренним двором. Средства – более 1,2 миллиарда рублей – были выделены из областного и местного бюджетов. Работы начались в августе 2020 года.

– Сейчас коробка здания уже практически готова, возле школы смонтировали освещение, сделали тротуары. В ближайшее время строители начнут подключать отопление и заниматься внутренней отделкой помещений, – рассказал глава муниципалитета Василий Сизиков.

«Алло, мы ищем педагогов»

«Мы будем строить не просто «штампованные» учебные заведения, а школы нового поколения, современные образовательные центры с использованием самых передовых технологий», – заявил в ходе визита в Серов в 2019 году губернатор Евгений Куйвашев.

Новая школа в полной мере отвечает критериям, обозначенным главой региона. В здании разместится 51 учебное помещение (20 для начальных классов и 31 – для средних и старших), библиотечно-информационный центр, вместительный актовый зал, спортивный блок с четырьмя залами, тренерскими кабинетами, раздевалками и душевыми. На пришкольном участке построят стадион и спортивно-игровые площадки для разных возрастных групп.

– Будет закуплено самое современное оборудование, включая ноутбуки и интерактивные доски. Учителя также будут обеспечены необходимой в школьном преподавании техникой и аппаратурой, – рассказала «ОГ» начальник управления образования муниципалитета Анастасия Рагозина.

Строительные работы должны быть завершены следующим летом: 1 сентября в школе прозвенит первый в ее истории звонок. Между тем, в городе уже формируют коллектив будущей школы. Для этого специалисты управления образования работают с ВУЗами и профильными классами, также планируется привлечь педагогов по целевому набору.

Мечты о пересменке Тамара Романова, журналист: – Эта школа будет одной из крупнейших на севере области. Согласно проекту здесь будут созданы все условия для освоения предметов, дополнительного обучения и предпрофессиональной подготовки учащихся, занятий спортом, поэтому ждем, что здесь будут апробировать самые современные в городе подходы к обучению. Важно, что школа не просто разгрузит как минимум три школы, расположенные рядом, – № 1, 11 и 15, но и примет юных жителей растущего микрорайона Восточный. Рядом со школой уже выросла новая девятиэтажка, в планах – строительство еще двух таких домов. Ирина Михалева, пенсионерка: – Я сама училась в послеобеденное время в школе № 1, а дочка – в 11-й. Мне как матери было неудобно: ребенок сильно уставал и не всегда успевал нормально позаниматься, сложно было и с посещением кружков и секций, – рассказывает она. – Внук в следующем году выпускается из детского сада, мечтаем отдать его в новую школу. Надеемся, что он прервет эту традицию в нашей семье и будет учиться как большинство ребят – с утра.