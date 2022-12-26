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Общество / Образование
26 декабря 2022, 17:18

В 2023 году итоговая аттестация школьников начнется с 24 мая

  Валерия Белякова
Экзамен

Контрольные испытания по ОГЭ начнутся с 24 мая, по ЕГЭ с 26 мая. Фото: Павел Ворожцов

В следующем году основной период сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) у 11‑классников пройдет с 26 мая по 20 июня, а основного государственного экзамена (ОГЭ) у девятиклассников с 24 мая по 17 июня. Сроки опубликованы в приказах Минпросвещения. 

ЕГЭ 

Экзаменационные испытания для выпускников 11 классов начнутся 26 мая, на этот день назначены ЕГЭ по географии, литературе и химии. 29 мая пройдет экзамен по русскому языку; 1 июня по математике; 5 июня по физике и истории; 8 июня по обществознанию; 13 июня по иностранным языкам и биологии; 16 и 17 предстоит сдача раздела "Говорение" по иностранным языкам, 19 и 20 июня по информатике. 

Выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ досрочно с 20 марта по 1 июня. Резервные сроки единого госэкзамена предусмотрены на период с 12 апреля по 19 сентября. 

На испытания по предметам 11‑классникам отводится от 3 до 3 часов 55 минут. Результаты ЕГЭ можно будет узнать на портале Госуслуг в подразделе "Образование" или через мобильное приложение.  

ОГЭ

Испытания по основному государственному экзамену для девятиклассников стартуют с 24 мая — в этот день запланированы сдача истории, физики, биологии. На 30 мая назначены ОГЭ по географии, химии, ИКТ, обществознанию, на 2 и 3 июня по иностранным языкам; на 6 июня по русскому языку; на 9 июня по математике; на 14 июня по физике, географии, литературе, ИКТ, на 17 июня по химии, биологии и обществознанию. 

Сдать досрочно ОГЭ можно будет с 21 апреля по 16 мая, дополнительно с 4 по 23 сентября. Продолжительность экзамена составит от 2 до 3 часов 55 минут. Все испытания должны начинаться в 10:00 по местному времени.

Напомним, ранее Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы по ЕГЭ на 2023/2024 учебный год. 

Областная газета Свердловской области

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