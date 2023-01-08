В мороз школьники Свердловской области могут остаться дома

Информацию об организации образовательного процесса вы можете получить в своей школе. Фото: Алексей Кунилов

С 9 января во всех муниципалитетах Свердловской области возобновляется обычный образовательный режим. При этом в связи с морозами школы могут перевести учащихся на дистант.

"Директора образовательных организаций в условиях низких температур, которые установились в отдельных территориях, и для профилактики заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными инфекциями вправе принимать решение об обучении в дистанционном режиме", — говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Заведениям, которые продолжат обучать юных свердловчан в обычном формате, необходимо проводить полный комплекс противоэпидемических мероприятий:

соблюдать температурный режим в образовательных организациях и режим проветривания;

проводить дезинфекцию, в том числе с использованием обеззараживающего оборудования;

обеспечить школы санитайзерами для гигиенической обработки рук;

приостанавливать учебный процесс в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей и организовывать переход образовательного процесса в дистанционный режим.

Добавим, о переводе учащихся на дистант уже заявили власти городского округа Заречный.

"9 января из-за холодной погоды все школы городского округа Заречный начинают обучение в дистанционном режиме! О дальнейшей форме обучения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении администрации муниципалитета. Уточняется, что детские сады работают в обычном режиме.

Также, по информации пресс-службы Березовского ГО, в связи с холодами школьники будут учиться удаленно 9 и 10 января.

Минобразования Свердловской области, в свою очередь, рекомендовало рассмотреть возможность организации дистанта: учеников 1 – 4-х классов — при температуре воздуха ‑28 ºС без ветра или ‑25 ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду);

– — при температуре воздуха ‑28 ºС без ветра или ‑25 ºС с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду); 5 – 9-х классов — при температуре воздуха ‑30 ºС без ветра, ‑28 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду);

– — при температуре воздуха ‑30 ºС без ветра, ‑28 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду); 10–11-х классов — при температуре воздуха -32 ºС без ветра, -30 ºС с ветром (не менее 4 метров в секунду).

Напомним, с 19 декабря школы Екатеринбурга, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Богдановича уходили на дистант. А уже с 26 числа в регионе начались каникулы.