Евгений Куйвашев оценил ход строительства "губернаторского лицея" в Екатеринбурге

По поручению губернатора Свердловской области в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге возводят современный образовательный центр нового поколения и применяют передовые подходы при создании учебного пространства.
"Создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей государства, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения. Один из таких подходов — создание образовательных центров, возможности которых существенно расширены. А сами школьные здания становятся средоточием общественной жизни всей территории, где они расположены", — отметил Евгений Куйвашев.
"Губернаторский лицей", помимо учебного и спортивного блока, будет включать в себя детский технопарк "Кванториум", стадион и общественный центр. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитного каркаса и фасада будущего образовательного центра, монтируют витражи оконных блоков, занимаются отделкой и оборудованием внутренних коммуникаций, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Объект финансируется из областного бюджета и на средства инфраструктурного кредита. Заявку на него ранее защитил на федеральном уровне губернатор Свердловской области. По поручению Евгения Куйвашева уже на этапе строительства будущего лицея ведется поиск педагогов, которые будут в нем работать. Для этого заключены соглашения с УрГПУ и Свердловским областным педагогическим колледжем, достигнуто соглашение с УрФУ по подготовке кадров естественно-научной направленности, разработан план мероприятий с Институтом развития образования.
Ранее "Областная газета" рассказывала о том, кто станет директором будущего "губернаторского лицея".