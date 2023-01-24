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Общество / Образование
24 января 2023, 18:05

Евгений Куйвашев оценил ход строительства "губернаторского лицея" в Екатеринбурге

  Марина Сапожникова
Строительство лицея

"Губернаторский лицей" будет включать в себя учебный и спортивный блоки, детский технопарк "Кванториум", стадион и общественный центр. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Свердловской области в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге возводят современный образовательный центр нового поколения и применяют передовые подходы при создании учебного пространства.

"Создание возможностей для самореализации людей, развития талантов детей и молодежи является одной из национальных целей государства, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. Для решения этой задачи нужны новые подходы, новые идеи, современные технологические и градостроительные решения. Один из таких подходов — создание образовательных центров, возможности которых существенно расширены. А сами школьные здания становятся средоточием общественной жизни всей территории, где они расположены", — отметил Евгений Куйвашев.

"Губернаторский лицей", помимо учебного и спортивного блока, будет включать в себя детский технопарк "Кванториум", стадион и общественный центр. Сейчас строители ведут работы по устройству монолитного каркаса и фасада будущего образовательного центра, монтируют витражи оконных блоков, занимаются отделкой и оборудованием внутренних коммуникаций, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Объект финансируется из областного бюджета и на средства инфраструктурного кредита. Заявку на него ранее защитил на федеральном уровне губернатор Свердловской области. По поручению Евгения Куйвашева уже на этапе строительства будущего лицея ведется поиск педагогов, которые будут в нем работать. Для этого заключены соглашения с УрГПУ и Свердловским областным педагогическим колледжем, достигнуто соглашение с УрФУ по подготовке кадров естественно-научной направленности, разработан план мероприятий с Институтом развития образования.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, кто станет директором будущего "губернаторского лицея".

Областная газета Свердловской области

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