Владимир Якушев поздравил уральских студентов с праздником

Владимир Якушев поздравил уральских студентов. Фото: Александр Лакедемонский

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил студентов с праздником и отметил, что студенческие годы — это первые шаги во взрослую, осознанную жизнь, время выбора профессии, время мечтаний, обретения друзей и уверенности в себе.

"Уважаемые студенты Уральского федерального округа! Поздравляю вас с праздником — с Днем российского студенчества! В Уральском федеральном округе — инициативная, отзывчивая и творческая молодежь. Вы достойно представляете свои вузы на международных, всероссийских и региональных конкурсах. Участвуете в федеральных программах и волонтерских движениях. Развиваете собственные проекты и предлагаете нетривиальные решения для сложных задач", — отметил Владимир Якушев.

Полпред пожелал студентам, найти в жизни надежных соратников и единомышленников, а также пожелал здоровья и успехов в учебе, отметив, что в руках молодежи будущее нашей страны.

Ранее уральцев с Днем российского студенчества поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.