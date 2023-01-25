Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам свердловских вузов

Евгений Куйвашев поблагодарил лауреатов за большой вклад в воспитание студентов и их духовно-нравственное развитие. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В День российского студенчества, 25 января, Евгений Куйвашев вручил дипломы лауреатов премии губернатора Свердловской области лучшим педагогам вузов. Наград удостоены 12 представителей профессорско-преподавательского состава.

Евгений Куйвашев поблагодарил лауреатов за большой вклад в воспитание студентов и развитие интереса у молодых людей к творчеству и исследовательской деятельности.

"Вузы Свердловской области успешно выполняют поставленную Президентом России Владимиром Путиным задачу по подготовке квалифицированных кадров, нацеленных на развитие регионов и всей страны. Они являют собой не только образовательные, но и научно-исследовательские центры, точки инновационного роста. Сегодня в большинстве наших вузов реализуются образовательные программы, "заточенные" под требования экономики не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня", — отметил губернатор на церемонии награждения.

По словам главы Среднего Урала, поддержка науки и высшего образования — это один из приоритетов в работе регионального правительства. Например, сегодня в Новокольцовском районе Екатеринбурга были сданы первые два комплекса студенческих общежитий кампуса мирового уровня.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, лауреатов премии выбирало жюри из числа профессионального сообщества. Всего на конкурс представили 69 заявок из 17 вузов Среднего Урала.

Размер денежного вознаграждения в зависимости от номинации составляет от 80 до 300 тысяч рублей. Так, премия победителя в номинации "За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области" составляет 300 тысяч рублей, лауреаты в номинации "Профессор года" получат 200 тысяч рублей, победители в номинациях "Доцент года" и "Преподаватель года" — 160 тысяч и 80 тысяч рублей соответственно.

Лауреатами премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам высших учебных заведений стали:

в номинации "За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области" — ректор УГМУ Ольга Ковтун.

По направлению "Технические науки":

в номинации "Профессор года" — профессор УрГЭУ Ольга Чугунова;

в номинации "Доцент года" — доцент УрГЭУ Владимир Лазарев;

в номинации "Преподаватель года" — старший преподаватель Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС Антон Кобелев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

По направлению "Естественные науки":

в номинации "Профессор года" — профессор УрГАУ Елена Шацких;

в номинации "Преподаватель года" — ассистент УрГПУ Борис Русанов.

По направлению "Гуманитарные науки":

в номинации "Профессор года" — профессор УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Анна Багирова;

в номинации "Доцент года" — доцент Уральского юридического института МВД России Алена Харламова;

в номинации "Преподаватель года" — старший преподаватель Гуманитарного университета Анна Полякова.

По направлению "Психолого-педагогические науки":