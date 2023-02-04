Министерство просвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Может измениться дополнительная дата проведения итогового сочинения. Фото: Павел Ворожцов

Новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования разработало Минпросвещения. Документ с изменениями опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, выпускники, сдающие ЕГЭ, смогут изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме этого, участникам аттестации разрешат поменять сроки сдачи единого госэкзамена. В обоих случаях на это должны быть уважительные причины.

Нововведения коснулись военнослужащих, призывников и контрактников. Они при поступлении в военный вуз смогут подавать заявления в него по месту службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату, в которую проводится итоговое сочинение. Первую рабочую среду мая предложено заменить на вторую среду апреля.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Все остальные правила сдачи и проведения ЕГЭ остаются прежними.

Напомним, в этом году итоговая аттестация школьников стартует 24 мая.