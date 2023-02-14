Евгений Куйвашев поставил свердловскому кабмину задачи на Год педагога и наставника

Губернатор провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года педагога и наставника. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Свердловской области. Глава региона поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования. Основной тенденцией должно стать повышение престижа профессии учителя, что полностью соответствует задачам национального проекта "Образование".

"Объявленный Президентом России Год педагога и наставника дает возможность решить ряд системных вопросов. А именно: улучшить условия труда работников образования, обеспечить рост их профессиональных компетенций, добиться притока молодых специалистов в школы и колледжи. Также — выработать новые стимулы для повышения престижа профессии. А самое главное, у нас есть возможность, основываясь на опыте предшественников, совершенствовать, укреплять лучшие педагогические традиции", — отметил Евгений Куйвашев.

Согласно плану, в Год педагога и наставника в Свердловской области пройдут более 150 различных мероприятий, в том числе конференции и форумы. Также будут разработаны меры поддержки преподавательского сообщества региона.

Например, весной в Екатеринбурге пройдет Всероссийский фестиваль профессиональной ориентации, а в конце года — международный форум педагогических династий "Диалог поколений". Как рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, на Среднем Урале будет создана скульптурная группа, посвященная первому учителю.

На сегодняшний день в регионе существует ряд мер поддержи педагогов, сообщает департамент информационной политики региона. Для молодых учителей предусмотрено единовременное пособие на обзаведение хозяйством. Лучшим педагогам регулярно присуждают премии губернатора, размер которых составляет до 300 тысяч рублей. В Свердловской области действуют льготы на услуги ЖКХ для работников сферы образования в сельской местности. С сентября прошлого года лучшим педагогам присуждают звание "Заслуженный учитель Свердловской области".

Отметим, сегодня в системе образования Среднего Урала работают 76 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам свердловских вузов.