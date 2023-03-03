Рособрнадзор: отмена ЕГЭ не обсуждается

В России не собираются отменять ЕГЭ. Фото: Павел Ворожцов

Россия отказывается от Болонской системы высшего образования, но отмена единого государственного экзамена в этой связи не предполагается. Об этом сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с единым государственным экзаменом", — сказал Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы. "Получилось так, что в один период шло обсуждение о вводе Болонской системы в образ высшего [образования]. В этот же период мы перешли к итоговой аттестации одноуровневой, скажем так, — то есть когда можно было сдать один экзамен, получить аттестат в школе и поступить в высшее учебное заведение. Его назвали тогда единым государственным экзаменом. Эти две сущности совершенно между собой не связаны. Болонская система не требовала проведения данной процедуры", — приводит слова главы Рособрнадзора ТАСС.

Ранее Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили график проведения основного и единого госэкзаменов в 2023 году.