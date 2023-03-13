В Нижнем Тагиле для Тотального диктанта откроют 32 площадки

В Нижнем Тагиле ждут автора текста Тотального диктанта Василия Авченко. Фото: Алексей Кунилов

В столице Тотального диктанта, в этом году это Нижний Тагил, готовятся открыть 32 площадки, где все желающие смогут пройти испытание по русскому языку.

Организаторы сообщают, что число площадок может быть увеличено, так как количество желающих написать диктант постоянно растет. Уже известно, что для испытаний будут оборудованы помещения в музее "Демидовская дача", драматическом театре, центре "Мой бизнес", креативном пространстве "Самородок" и городских образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В качестве чтецов приглашены известные жители города, общественные деятели, промышленники. Текст прочтет и мэр города Владислав Пинаев.

"Абсолютно справедливо, что наш город стал столицей Тотального диктанта. Мы активно поддержали проведение этого масштабного мероприятия и опередили в голосовании другие российские города, областные центры. Думаю, что после проведения акции, Нижний Тагил будет считаться не только родиной первого паровоза, промышленным сердцем Урала и городом трудовой доблести, но и приобретет статус города, где любят и бережно относятся к русскому языку", — подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ожидается, что в конце марта координаторы проекта приедут в Нижний Тагил. Проведут мастер-классы для филологов и библиотекарей. Тотальный диктант состоится 8 апреля. Основной площадкой станет — завод-музей имени Куйбышева, где ждут автора текста Василия Авченко.

"Это огромный просветительский проект. И одна из его граней — это открытие России прежде всего для самой же России. Мне очень нравится, что Тотальный диктант родился в Сибири и что его столица каждый год кочует. Это "сшивает" наши огромные пространства, усиливает горизонтальные связи между ними. В Нижнем Тагиле я ни разу не бывал, с радостью открою для себя этот город, славный своими горнопромышленными уральскими традициями", — отметил Василий Авченко.

В честь мероприятия в Нижнем Тагиле планируют установить символ Тотального диктанта — букву "А", а также высадить аллею из 33 деревьев, которые символизируют русский алфавит.

Ранее о готовности помочь жителям в подготовке к написанию Тотального диктанта заявили в УрФУ.