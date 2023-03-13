В Екатеринбурге выберут лучшего литературного критика

Прием заявок на соискание всероссийской премии "Неистовый Виссарион" стартует с 15 марта в библиотеке им. В. Г. Белинского. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская областная библиотека им. В. Г. Белинского объявила о приеме с 15 марта заявок на соискание всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион". Ее присуждают за лучшие статьи, рецензии, обзоры, посвященные современной русской литературе.

В этом году премию, созданную библиотекой в 2019 году, будут вручать в пятый раз. Принять участие и побороться за нее могут профессиональные критики и литераторы, представляющие российские библиотеки, редакции газет, порталов, литературных журналов, книгоиздательства.

"Номинантом может стать автор, постоянно проживающий в России. На соискание премии принимается не более трех критических работ (статьи, обзоры, рецензии), опубликованные в период с 14 марта 2021 по 14 марта 2023 года", — уточняет пресс-секретарь Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ирина Хандогина.

Заявки будут принимать до 25 апреля включительно. Финалистов объявят 24 мая. Лауреаты и победители "Неистового Виссариона" станут известны 5 июня на торжественной церемонии.

Напомним, в свердловской библиотеке им. В. Г. Белинского стали доступны новые программы по "Пушкинской карте".