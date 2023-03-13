В финал регионального этапа телевизионной олимпиады "Умницы и умники" вышли 30 уральских школьников

Чтобы пройти заочный отборочный этап, десятиклассники Свердловской области писали эссе на тему, посвященную Уралу. Фото: Александр Зайцев

Из Свердловской области в финал регионального этапа интеллектуального состязания "Умницы и умники" вышли 30 школьников, результаты опубликованы на сайтах фондов "Золотое сечение" и "Эмпатия". Заключительный этап телевизионной олимпиады состоится в мае. Победители станут студентами МГИМО.

Чтобы пройти заочный отборочный этап, десятиклассники Свердловской области писали эссе на одну из пяти тем, посвященных Уралу. Из 70 работ эксперты отобрали 30. Их авторы примут участие в финале регионального этапа телепередачи "Умники и умницы". Из 30 школьников только 9 выйдут на агоны. Остальные станут теоретиками и продолжат отвечать на вопросы ведущего из зала.

Три десятиклассника из Свердловской области, которые выиграют финальный раунд, а также теоретики, набравшие наибольшее количество орденов, без дополнительных испытаний примут участие в телеолимпиаде "Умницы и умники" в Москве. Также ребята получат по 100 тысяч рублей от фонда "Эмпатия" и право на специальную стипендию в МГИМО — 50 тысяч рублей в месяц.

"Умники и умницы" — это пример эффективной совместной работы региональных властей и частного бизнеса. Результатом ее стал общий интерес к поддержке педагогов, совершенствованию и укреплению лучших традиций в образовании. Это особенно актуально в рамках Года педагога и наставника в России, объявленного Владимиром Путиным. Напомним, что Евгений Куйвашев поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования региона.

Отметим, что ведущий программы "Умницы и умники", приглашая уральских школьников принять участие в телеолимпиаде, сказал: "В каждом человеке от рождения живет умница. Эту умницу надо найти, воспитать и беречь".