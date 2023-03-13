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Общество / Образование
13 марта 2023, 20:41

В Екатеринбурге станет больше первоклассников-льготников

  Дарья Черткова
школьники

К льготникам причислены опекаемые дети и младшие братья и сестры, которые не проживают в одной семье. Фото: Павел Ворожцов

В этом году добавили еще две льготных категории первоклассников. К ним отнесли опекаемых детей и младших братьев и сестер, которые не проживают в одной семье. Об этом рассказала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В 00:00 1 апреля в Екатеринбурге начнется запись детей в первые классы. Заявление можно подать через портал Госуслуг до 30 июня. С 15 марта на этом ресурсе откроется возможность заполнить черновик заявления. "Тогда родителям останется только нажать кнопку "Отправить", — прокомментировала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Она также анонсировала, что школы Екатеринбурга готовы принять в этом году 24 600 первоклассников.

По словам Екатерины Сибирцевой, в этом году отменяется деление по районам города. Запись начнется одновременно по всей территории Екатеринбурга.

Еще одно важное новшество, что к льготникам теперь причислены опекаемые дети и те младшие братья и сестры, которые не проживают в одной семье со старшими детьми. 

Екатерина Сибирцева напомнила, что постановление с закреплением территорий, которые относятся к конкретной школе, размещено на сайте департамента образования. Также с ним можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений.

Подтверждать заявление на зачисление в первый класс, как и раньше, надо будет в МФЦ или ЦМУ.

Напомним, что в прошлом году "Областная газета" подробно писала о том, как записать ребенка в первый класс.

Областная газета Свердловской области

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