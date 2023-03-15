В Екатеринбурге пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

На финал Всероссийской олимпиады в Екатеринбург приедут больше 300 школьников со всей России. Фото: Павел Ворожцов

Талантливые дети со всей России сразятся в Екатеринбурге в финале Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Указ о проведении заключительного этапа интеллектуального состязания подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам. На финале по русскому языку в Екатеринбурге ждут более 300 победителей региональных этапов. Заключительный раунд состязаний стартует 17 апреля и продлится 7 дней. Первый и второй туры продолжительностью по 6 часов запланированы на 18–19 апреля. Результаты будут озвучены 23 апреля, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Победители и призеры финала Всероссийской олимпиады школьников получают право на зачисление в любой государственный вуз по своему профилю вне конкурса.

В Свердловской области школьникам, победившим или занявшим призовое место на престижном интеллектуальном состязании, вручают премии губернатора по 100 и 70 тысяч рублей соответственно. С 2022 года на Среднем Урале по решению Евгения Куйвашева денежное поощрение стали получать и педагоги, которые подготовили призеров и победителей. Также учителя могут стать участниками конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области среди работников системы образования. Для педагогов введена специальная номинация "Олимпиадный успех".

"Мы создаем новую, современную образовательную среду не только в Екатеринбурге, но и в отдаленных от областного центра территориях. Эта работа дает видимые результаты. За каждой победой школьника стоит напряженный труд педагогов", — сказал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее глава региона поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования Свердловской области в Год педагога и наставника, которые соответствуют задачам нацпроекта "Образование".