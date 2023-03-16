Для обучения по программе "Профессионалитет" свердловские колледжи примут более двух тысяч студентов

Предприятия, вкладывая средства в программу "Профессионалитет", получают кадры по тем направлениям, которые необходимы на производстве. Фото: Алексей Кунилов

В рамках новой образовательной программы колледжи Среднего Урала примут и подготовят к работе на ведущих предприятиях региона более двух тысяч абитуриентов. По поручению губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область включилась в федеральную образовательную программу "Профессионалитет", цели которой соответствуют приоритетам национального проекта "Образование".

В Свердловской области уже больше года действуют четыре кластера: три в металлургической отрасли и один в машиностроительной. В работе задействованы 13 колледжей и десяток крупнейших компаний. Учебно-производственные центры развиваются при участии предприятий, которые выступают основными "заказчиками" рабочих кадров. В первом наборе студентов "Профессионалитета" было около 2,5 тысяч ребят. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы видим заинтересованность предприятий — вкладывая свои финансовые средства, они получат кадры по тем направлениям, которые сегодня могут быть использованы на производстве", — подчеркнул министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В числе учебных баз четырех кластеров Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева, Первоуральский металлургический колледж, Каменск-Уральский металлургический колледж и Полевской многопрофильный техникум имени В. И. Назарова. Предприятиями — участниками свердловских кластеров являются ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод, Уралгидромаш, Северный трубный завод, Синарский трубный завод, "Киберсталь", "Уральская фольга", "ВИЗ-Сталь" и другие.

В марте 2023 года начал работать пятый — строительный — кластер. В него объединились 9 образовательных организаций и 5 работодателей. Образовательным центром стал Уральский колледж технологий и предпринимательства в партнерстве с Атомстройкомплексом.

Учебная программа "Профессионалитета" — это практическая подготовка под запрос конкретного производства. Благодаря государственной поддержке и инвестициям предприятий-участников учебные пространства превращаются в роботизированные участки с современными цифровыми лабораториями, соответствующие требованиям реального производства. Выпускники предприятия — участника проекта получают гарантированное трудоустройство.

Напомним, Свердловская область по поручению губернатора Евгения Куйвашева включилась в федеральный проект "Профессионалитет" в начале 2022 года.